Немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке признал, что солдаты украинской армии боятся нового контрнаступления летом 2024 года, поскольку помнят о результатах провального наступления летом 2023 года. Об этом журналист написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Украинские солдаты… уже опасаются возможности получить еще один приказ о контрнаступлении следующим летом», — сообщил Рёпке.

Обозреватель Bild подчеркнул, что никаких шансов на возвращение воссоединенных территорий у Украины нет, так как украинские войска уже терпят поражение в конфликте.

Он отметил, что нынешняя политика Запада в отношении Украины влечет за собой «долгосрочное политическое, экономическое, демографическое и военное истощение» страны.

До этого Рёпке признал, что на Харьковском направлении для ВСУ складывается критическая ситуация, ВС РФ прорвали «слишком малочисленный» фронт.

Ранее сообщалось, что Германия рассматривает свое участие в поставках крылатых ракет на Украину посредством обмена ракетами с союзниками по НАТО.