Германия рассматривает новую схему поставки дальнобойных ракет Украине

Германия рассматривает свое участие в поставках крылатых ракет на Украину посредством обмена ракетами с союзниками по НАТО. Об этом пишет Der Spiegel.

В частности, правительство Шольца не исключает реализации идеи, предложенной Великобританией, согласно которой Лондон купит у Берлина крылатые ракеты Taurus, чтобы в свою очередь поставить больше Storm Shadow на Украину.

«Немецкое правительство открыто к такому круговому обмену. Оно ведет переговоры с Лондоном», — пишет Spiegel со ссылкой на источники.

В то же время в канцелярии Шольца отказались комментировать эту информацию, отмечается в материале.

До этого военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что правительство Олафа Шольца совершит ошибку, если согласится продавать ракеты Taurus Великобритании, чтобы Лондон мог поставлять Киеву больше припасов Storm Shadow.

«В 2024 году мы хотим подарить Великобритании ракеты Taurus, чтобы относительно худшие Storm Shadow послали Украине», — написал Репке.

Ранее глава Мюнхенской конференции призвал к поставке ВСУ ракет Taurus.