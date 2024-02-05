Посол Тарабрин заявил, что ООН не принимала решений о спецтрибунале по Украине в Гааге

Посол России в Нидерландах и постоянный представитель при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что ООН не принимала никаких решений о создании специального трибунала по Украине в Гааге и принять их не вправе. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Дипломат, комментируя идеи размещения в Гааге некого специального трибунала по Украине, подчеркнул, что никакой трибунал на данный момент не создан, ООН же никаких решений по этому вопросу не принимала, да и принять не имеет права.

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что после окончания российской специальной военной операции будет инициирован международный суд над Украиной и ее «покровителями».

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник заявил, что формат трибунала для политического руководства Украины приобретет особую актуальность по мере приближения России к победе.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм»