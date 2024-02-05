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Во Франции призвали снять санкции с России, чтобы вернуть стране дешевый газ

Филиппо считает, что нужно снять санкции с РФ, чтобы вернуть Франции дешевый газ

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Shutterstock

Во Франции лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что необходимо отменить санкции Франции против России, чтобы вернуть доступ к дешевому газу. Об этом он написал в соцсети X .

«Новое резкое повышение цен на газ с июля: от 5,5 до 10,5 процента! Новое безумие, которое затронет миллионы французских домохозяйств и предприятий!» — гласит пост.

Филиппо связывает это решение Парижа с «идиотскими» антироссийскими санкциями, которые заставляют людей покупать более дорогой газ. Он призывает Францию выйти из Евросоюза и прекратить экономические ограничения против Москвы.

«Французы более чем устали от всех этих глупостей!» — добавил лидер движения «Патриоты».

До этого Филиппо призвал распустить Североатлантический альянс (НАТО) и Европейский союз из-за усилившейся риторики о разжигании войны с Россией.

Кроме этого, Филиппо писал, что президент Франции Эммануэль Макрон приближает ядерную войну с Россией. Также он уверен, что страны Запада пытаются развязать третью мировую войну, совершая провокации против РФ.

Ранее МИД Франции назвал манипуляцией заявление о присутствии французских наемников на Украине.

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