В Европарламенте отказались считать украинцев на дорогих машинах беженцами

Украинцев, которые передвигаются по Австрии на дорогих автомобилях, сложно считать беженцами. Об этом заявил евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, передает Heute.

«Мы все видим, как по Вене ездят Maybach, Audi Q7, Q8, Mercedes G-класса. Когда я вижу эти автомобили ценовой категории от €250 тыс., я думаю о том, что это не обычный человек, нуждающийся в защите», — сказал Вилимски.

Также Вилимски заявил, что Евросоюз передает Украине очередной транш в размере €50 млрд, зная о том, что украинские олигархи могут присваивать эти деньги.

4 февраля издание Bild писало, что количество бездомных в Германии значительно выросло. Во многом за счет украинских беженцев.

2 февраля жена президента Украины Елена Зеленская заявила, что неправильно заставлять беженцев возвращаться в страну.

До этого сообщалось, что беженцам из Украины планируют продлить срок легального пребывания в Польше.

Ранее в Польше заявили, что каждый четвертый поляк негативно относится к украинцам.