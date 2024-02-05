Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Европарламенте отказались считать украинцев на дорогих машинах беженцами

Евродепутат Вилимски: украинцев на дорогих авто сложно считать беженцами

close
100%
Audi

Украинцев, которые передвигаются по Австрии на дорогих автомобилях, сложно считать беженцами. Об этом заявил евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, передает Heute.

«Мы все видим, как по Вене ездят Maybach, Audi Q7, Q8, Mercedes G-класса. Когда я вижу эти автомобили ценовой категории от €250 тыс., я думаю о том, что это не обычный человек, нуждающийся в защите», — сказал Вилимски.

Также Вилимски заявил, что Евросоюз передает Украине очередной транш в размере €50 млрд, зная о том, что украинские олигархи могут присваивать эти деньги.

4 февраля издание Bild писало, что количество бездомных в Германии значительно выросло. Во многом за счет украинских беженцев.

2 февраля жена президента Украины Елена Зеленская заявила, что неправильно заставлять беженцев возвращаться в страну.

До этого сообщалось, что беженцам из Украины планируют продлить срок легального пребывания в Польше.

Ранее в Польше заявили, что каждый четвертый поляк негативно относится к украинцам.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами