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Зеленский заявил, что размышляет о замене Залужного

Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Залужного

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он заявил в эфире итальянского телеканала Rai1.

«Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало», — сказал украинский лидер.

Он пояснил, что имеет в виду замену некоторых руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Речь идет обо всей управленческой группе, которая «ведет машину страны», уточнил президент.

«Я размышляю над этой заменой (Залужного. — «Газета.Ru»), это правда», — сказал Зеленский в ответ на вопрос о разногласиях с главкомом ВСУ.

3 февраля депутат Верховной рады Украины заявил, что вопрос увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины уже решен.

2 февраля газета The Washington Post сообщила, что власти Украины уведомили администрацию США о решении Зеленского отправить в отставку Залужного. По информации издания, в Белом доме идею «не поддержали», но и «не возразили».

Ранее в США заявили о тревоге ВСУ из-за возможной отставки Залужного.

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