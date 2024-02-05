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КГБ Белоруссии заявил об установлении контактов с Западом по борьбе с терроризмом

КГБ Белоруссии заявил о контактах с Западом по теме борьбы с терроризмом

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РИА «Новости»

Белоруссия успешно установила контакты с коллегами из силовых структур стран Запада на международном форуме в ОАЭ. Об этом рассказал телеканалу ОНТ начальник следственного управления Комитета госбезопасности Белоруссии Константин Бычек.

«Мы смогли установить широкие контакты с нашими партнерами из зарубежных стран, таких, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, поддержать контакты с нашими коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов, и наметить совместные направления дальнейшего сотрудничества в деле противодействия преступлениям в сфере экстремизма и международного терроризма», -— уточнил представитель силовых властей Белоруссии.

Форум в Абу-Даби,собрал представителей силовых структур из 15 стран, при этом Белоруссия была единственным участником из постсоветского пространства и Восточной Европы. Бычек добавил, что интерес к белорусскому опыту борьбы с терроризмом вызвал запрос зарубежных коллег на материалы дел, связанных с лицами на их территории.

Также сообщается, что в США выразили готовность подробно изучить предоставленные данные и продолжить сотрудничество с КГБ Белоруссии.

19 января стало известно, что белорусские спецслужбы задержали агента СБУ, который переправлял оружие в страну с Украины. Они установили, что украинцы Вячеслав Бородий и Сергей Невмержицкий были завербованы спецслужбами Украины на основе зависимости, прошли подготовку в специальных учебных центрах украинских спецслужб и в соответствии с заданием доставляли в Белоруссию огнестрельное оружие, взрывные устройства и взрывчатые вещества. Кроме взрывчатки и оружия, Бородий ввозил в Белоруссию детали БПЛА и радиоаппаратуру.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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