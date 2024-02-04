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Дуда собрался в Африку рассказывать о «российской агрессии»

Дуда назвал целью визита в Африку информирование о «российской агрессии»

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Miguel Angelo Pereira/AP

Президент Польши Анджей Дуда отправляется в поездку в страны Восточной Африки, в которой планирует рассказать о глобальных последствиях конфликта на Украине и «российской пропаганде». Его слова приводит PAP.

Дуда подчеркнул, что поездка в Кению, Руанду и Танзанию преследует две основные цели: продвижение польского бизнеса и информирование о ситуации в Восточной Европе.

«Наша задача – засвидетельствовать ситуацию в нашей части Европы, российскую агрессию против Украины, объяснить, откуда взялся продовольственный кризис в Африке, какие есть угрозы, какие действия предпринимаются, в том числе и нами, чтобы кризис, вызванный Россией, был нейтрализован», — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что на переговорах также будет обсуждать «российскую пропаганду». Польша собирается рассказать, кто якобы несет ответственность за сложную ситуацию во многих местах мира, сказал глава государства

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе обеспокоены растущим влиянием России на страны Африки.

По словам Борреля, беспокойство вызывает выход Мали, Нигера и Буркина-Фасо из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) вместе с укреплением позиций России в регионе.

Чиновник отметил, что усиление влияния России позволит создать новую геополитическую конфигурацию в регионе.

Ранее Герасимов назвал причину продовольственного кризиса в Африке.

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