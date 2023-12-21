Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Герасимов назвал причину продовольственного кризиса в Африке

Герасимов: санкции США против РФ спровоцировали продовольственный кризис в Африке

Первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в рамках брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году заявил, что санкционная политика США против России привела к продовольственному кризису на африканском континенте. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

«Санкционная политика Вашингтона против России спровоцировала продовольственный кризис на Африканском континенте, который усиливает социальную напряженность и недовольство общества правящими режимами. Это привело к эскалации внутренних вооруженных конфликтов и смене власти в ряде государств», — пояснил Герасимов.

До этого Герасимов говорил, что основной задачей ВС РФ в 2023 году стало отражение контрнаступления украинской армии. По его словам, ВСУ планировали разгромить российские группировки и лишить ВС РФ сухопутного коридора в Крым. Он отметил, что украинские бригады подготовил Запад.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами