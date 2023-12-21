Герасимов назвал причину продовольственного кризиса в Африке

Первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в рамках брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году заявил, что санкционная политика США против России привела к продовольственному кризису на африканском континенте. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

«Санкционная политика Вашингтона против России спровоцировала продовольственный кризис на Африканском континенте, который усиливает социальную напряженность и недовольство общества правящими режимами. Это привело к эскалации внутренних вооруженных конфликтов и смене власти в ряде государств», — пояснил Герасимов.

До этого Герасимов говорил, что основной задачей ВС РФ в 2023 году стало отражение контрнаступления украинской армии. По его словам, ВСУ планировали разгромить российские группировки и лишить ВС РФ сухопутного коридора в Крым. Он отметил, что украинские бригады подготовил Запад.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.