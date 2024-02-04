В США объяснили значение победы Байдена на праймериз в Южной Каролине

Крупная победа действующего президента США Джо Байдена на праймериз Демократической партии в Южной Каролине опровергает утверждения его критиков, что его возраст является помехой для переизбрания. Об этом пишет Bloomberg.

«Крупная победа помогает Байдену опровергнуть утверждения критиков о том, что электорат Демократической партии без энтузиазма относится к предвыборной кампании 81-летнего президента на второй срок», — говорится в тексте.

До этого сообщалось, что результаты праймериз Демократической партии США в Южной Каролине, где уверенную победу одержал действующий президент Джо Байден, могут стать «коронацией» на его очередной срок.

Как следует из текста, Байден не сталкивается с серьезными проблемами со стороны конкурентов от своей партии, поскольку Дин Филлипс и Марианна Уильямсон не получили достаточной поддержки от спонсоров и СМИ, а Роберт Ф. Кеннеди — младший «проводит тщеславную кампанию с многочисленными непродуманными предложениями».

Ранее Байден отреагировал на результаты праймериз в Южной Каролине.