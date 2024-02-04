Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Байден отреагировал на результаты праймериз в Южной Каролине

Байден после праймериз назвал Трампа экстремистом и обещал не дать ему победить

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден после демократических праймериз в Южной Каролине где, как предполагается, он одержал абсолютную победу, обратился к избирателям. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он поблагодарил американцев за поддержку, назвал своего соперника Трампа экстремистом и пообещал не допустить его победы.

«Теперь, в 2024 году, народ Южной Каролины снова высказался, и я не сомневаюсь, что вы направили нас на путь к тому, чтобы снова выиграть в гонке за президентское кресло – и снова сделать Дональда Трампа проигравшим», — говорится в сообщении.

По словам Байдена, в стране действуют «экстремистские и опасные голоса во главе с Дональдом Трампом», которые намерены отбросить страну назад.

«Мы не можем этого допустить. За последние четыре года мы прошли долгий путь — сейчас у Америки самая сильная экономика в мире и один из самых низких уровней инфляции среди всех крупных экономик. Давайте продолжать двигаться вперед. Давайте закончим то, что мы начали — вместе», — написал президент США.

До этого ведущие СМИ США — CNN, Associated Press, Politico и NBC — предсказали победу американского президента Джо Байдена на праймериз Демократической партии в Южной Каролине.

Согласно подсчетам, в поддержку действующего президента проголосовали 96% избирателей. Победа на этом этапе выборов одерживается простым большинством голосов.

Ранее Байден назвал странной президентскую гонку в США.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами