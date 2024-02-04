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В Британии усомнились в возможностях армии участвовать в тотальной войне

Sky News: в Британии усомнились в возможности армии вести тотальную войну

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Согласно новому отчету Комитета обороны Великобритании, вооруженные силы страны теряют личный составы быстрее, чем могут его восполнить, что ставит под сомнение «боевую готовность» армии. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В докладе также отмечается, что у вооруженных сил зафиксирована «нехватка арсенала», что ограничивает их способность участвовать в «тотальной, длительной войне».

Опасения по поводу боеспособности армии усилились после того, как стало известно, что авианосец Queen Elizabeth не будет принимать участие в крупнейших учениях НАТО со времен Холодной войны, отмечается в материале.

«Устойчивый, непрерывный спад [проводимых] операций и текущих обязательств привел к тому, что военные не могут выделить достаточной подготовки и ресурсов для высокоинтенсивных боевых действий», — заявил председатель комитета Джереми Куин.

До этого глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал подготовиться к противостоянию «угрозам, исходящим от России» и других действующих лиц. По его мнению, ФРГ не готова к «противостоянию» с Россией.

В свою очередь, британский генерал в отставке, бывший заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Ричард Шеррифф призвал «задуматься о немыслимом» и рассмотреть вариант введения воинской повинности на фоне конфликта на Украине и низкой численности британской армии.

Ранее Медведев раскрыл, в каком случае военные НАТО станут целью для ВС РФ.

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