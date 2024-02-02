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Медведев раскрыл, в каком случае военные НАТО станут целью для ВС РФ

Медведев: Россия будет уничтожать военных НАТО в случае их появления на Украине

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Алексей Никольский/РИА Новости

Солдаты стран НАТО в случае размещения на Украине станут законной целью для российской армии. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей страничке во »ВКонтакте».

Он предупредил о жесткой реакции России в случае, если какое-нибудь государство Североатлантического альянса предоставлять свои аэродромы ВСУ или расквартирует свои войска на Украине.

«Они, безусловно, станут законной целью для наших вооруженных сил и будут безжалостно уничтожены как враги», — отметил Медведев.

Комментируя начало крупнейших учений военного блока, политик отметил, что иностранные солдаты «чванливо бряцают оружием» в районе российских границ.

До этого Медведев заверил, что Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО. Но в случае, если страны Запада «посягнут на целостность» России, то немедленно получат адекватный ответ.

Ранее Медведев заявил, что Украина пытается бросить вызов не только России.

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