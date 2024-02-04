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Россия выразила опасения в связи с эскалацией ситуации на Корейском полуострове

МИД РФ: источником эскалации на Корейском полуострове стала политика США

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Shutterstock

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече с коллегами из Южной Кореи в Сеуле высказал опасения в связи с резкой эскалацией на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД России отметили, что главным источником напряженности на полуострове является провокационная политика США.

«Акцентировано, что нормализации обстановки будет способствовать незамедлительное прекращение США и их союзниками своей опасной военной активности и возвращение к совместному поиску политико-дипломатического решения существующих проблем», — сказано в сообщении.

До этого в южнокорейском МИД заявили, что Россия и Южная Корея заинтересованы в продолжении диалога, касающегося ядерной проблемы на Корейском полуострове.

3 февраля Министерство иностранных дел Южной Кореи назвало «невежественными и предвзятыми» заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что риторика Сеула имеет своей целью скрыть агрессивные планы по отношению к КНДР.

Ранее в МИД РФ призвали США изменить «взрывоопасную» политику на Корейском полуострове.

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