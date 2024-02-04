В США назвали результаты праймериз в Южной Каролине «коронацией» Байдена

Результаты праймериз Демократической партии США в Южной Каролине, где уверенную победу одержал действующий президент Джо Байден, могут стать «коронацией» на его очередной срок. Об этом пишет MSNBC.

Как следует из текста, Байден не сталкивается с серьезными проблемами со стороны конкурентов от своей партии, поскольку Дин Филлипс и Марианна Уильямсон не получили достаточной поддержки от спонсоров и СМИ, а Роберт Ф. Кеннеди-младший «проводит тщеславную кампанию с многочисленными непродуманными предложениями».

«Южная Каролина во многом может стать коронацией действующего президента, но она также может послужить тревожным звонком, если цифры Байдена не окажутся такими, какими, по мнению его кампании, они должны быть для того, чтобы он выиграл всеобщие выборы», — говорится в тексте.

До этого ведущие СМИ США — CNN, Associated Press, Politico и NBC — предсказали победу американского президента Джо Байдена на праймериз Демократической партии в Южной Каролине.

Согласно подсчетам, в поддержку действующего президента проголосовали 96% избирателей. Победа на этом этапе выборов одерживается простым большинством голосов.

Ранее Байден отреагировал на результаты праймериз в Южной Каролине.