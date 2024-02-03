Венгрия отказалась от финансирования поставок оружия Украине из «фонда мира»

Венгрия не будет снабжать оружием Украину, но готова финансировать поставки туда нелетального военного снаряжения. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, трансляцию выступления которого транслировал канал М1.

Сийярто подчеркнул, что Еврокомиссия предложила увеличить Европейский фонд мира на €5 млрд в этом году для компенсации странам ЕС поставок оружия Киеву.

«Мы не обязаны выделять деньги на эти цели», — заявил дипломат, отметив, что Будапешт готов потратить средства на поставки нелетального оружия.

3 февраля сообщалось, что в Венгрии уничтожат 40 тонн семян генетически модифицированной кукурузы, ввезенных с Украины.

В этот же день издание Asia Times писало, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому будет сложно рассчитывать на продолжение поставок западной помощи на фоне продолжающихся коррупционных скандалов в армии.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал свое согласие на выделение Европейским союзом помощи Украине в размере $50 млрд в результате уговоров со стороны итальянского премьера Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее американские сенаторы назвали Венгрию «наименее надежным членом НАТО».