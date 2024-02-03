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Правительство Северной Ирландии возобновит работу после двухлетней паузы

Guardian: правительство Северной Ирландии возобновит работу после 2 лет бойкота

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Wikimedia Commons

Автономное правительство Северной Ирландии соберется в субботу, 3 февраля, после двухлетнего бойкота его работы Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), члены правительства выберут спикера и назначат министров в исполнительную власть, что положит конец тупику, который парализовал политику в регионе. Об этом сообщает британская газета Guardian.

«Автономное правительство Северной Ирландии должно вновь собраться в субботу после двухлетнего бойкота», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Демократическая юнионистская партия (DUP) покинула стормонт (парламент) 3 февраля 2022 года в знак протеста против торговых соглашений после Brexit, которые, по ее мнению, подрывают место региона в Великобритании. В частности, партии не нравились условия торговли по соглашению Британии с ЕС, которые предусматривали проверки британских товаров.

До этого националистическая партия «Шинн Фейн», которая выступает за выход из состава Соединенного королевства и объединение с Ирландией, впервые взяла большинство в местных органах власти в Северной Ирландии.

Ранее в Британии лейбористы впервые за 20 лет выиграли в большинстве местных округов Англии.

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