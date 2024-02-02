Путин приехал в гости к медику в Туле

Президент России Владимир Путин приехал в гости домой к сотруднику тульского областного клинического онкологического диспансера. Об этом сообщает РИА Новости.

Также вместе с ним в гостях были губернатор Тульской области Алексей Дюмин и полпред Центрального федерального округа Игорь Щеголев.

Во время встречи гости выпили чаю и съели яблочную пастилу.

2 февраля Путин осмотрел новый онкологический центр в Туле. Также глава государства в режиме видео-конференц-связи открыл несколько онкологических центров в трех регионах. В частности, была запущена работа нового центра детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы в Башкортостане, открыт хирургический корпус томского областного онкологического диспансера, а также введено в эксплуатацию новое здание якутского республиканского онкологического диспансера. Кроме того, Путин лично вручил первый в РФ орден «За доблестный труд».

Ранее чукотский врач оценил состояние здоровья Путина.