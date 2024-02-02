Путин заявил, что хотел бы показать «известный жест» недоброжелателям РФ

Президент РФ Владимир Путин в шутку заявил, что хотел бы показать «известный жест» всем тем, кто желал и предсказывал стране крах. Его слова передает РИА Новости.

Глава государства 2 февраля встретился с участниками форума «Все для победы!» в Туле. Во время мероприятия он отметил, что российская экономика выдержала беспрецедентное санкционное давления со стороны Запада и тем самым доказала свою устойчивость. Более того, даже сейчас экономика РФ продолжает активно развиваться.

«Нам предрекали, как вы знаете, спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся. Хочется показать «известный жест» — не буду этого делать: здесь много девушек», — сказал Путин.

Кроме того, президент обратился к работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Глава государства обратил внимание, что за время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине российские специалисты совершили настоящий трудовой подвиг. Они выполнили приказ родины и не подвели военных, которые находятся на передовой.

Ранее в кабинете министров РФ оценили прирост ВВП страны по итогам 2023 года.