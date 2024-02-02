Аналитик объяснил, чем миру грозит конфискация российских активов в США и Европе

Если в США и Европе все-таки решатся на конфискацию активов России, то последует зеркальный ответ. Причем опасно это не столько для благосостояния стран, сколько тем, что создает опасный прецедент для мировой экономики, пояснил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с телеканалом «360».

Конфисковать активы можно лишь правовым путем, и в США пока не нашли необходимые для этого юридические нормы международного права, отметил Беляев. Это необходимо сделать, чтобы процедура выглядела легитимной, пояснил он.

«Если будет изобретена, придумана какая-то юридическая норма, то мы, воспользовавшись ей, сделаем то же самое и распорядимся американскими средствами, которые найдем и посчитаем нужным распорядиться», — отметил аналитик.

Трагедией ни для одной из сторон это не станет, считает эксперт. По его мнению, это опасно тем, что изъятие российских активов станет прецедентом, которым смогут воспользоваться другие страны. Аналогично можно будет поступить с европейскими, американскими, японскими, британскими деньгами, пояснил он.

«Опираясь на этот пункт, каждый сможет предъявить претензии каждому, а этим, видимо, займется любой. То есть даже Зимбабве, погрязшее в долгах, тоже сможет что-то сделать. Это приведет к мировому коллапсу. Все это понимают», — заявил эксперт.

По причине того, что последствия всем известны, сценарий, при котором активы России действительно конфискуют, он счет маловероятным, отметив, что в США пока не пойдут на такой кардинальный шаг.

Напомним, накануне саммит Евросоюза утвердил предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов России для финансирования помощи Украине. После этого бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу предупредил, что Россия может отомстить странам Запада и конфисковать американские и европейские активы.

В МИД РФ ранее прокомментировали планы ЕС конфисковать замороженные активы России.