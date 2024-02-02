В Госдуме рассказали, как отразится ситуация с формой ВСУ на отношения с КНР

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что форма с грузом для Вооруженных сил Украины никак не скажется на отношениях России и Китая. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации. Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила», — сказал Чепа.

Парламентарий отметил, что такие моменты нужно тщательно контролировать.

До этого стало известно, что на железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) «Забайкальск» задержали грузовой поезд, в котором обнаружили контейнеры с военной формой для вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Игнатьева, груз хотели доставить транзитом из Китая в Польшу под видом рабочей и спортивной одежды — это было указано в декларации на груз. Однако контейнеры просветили, и выяснилось, что плотность одежды — не такая, какой должна быть. При вскрытии была найдена форма с символикой ВСУ и баулы с украинскими адресами.

В данный момент идет доследственная проверка, к работе подключилась ФСБ.

Ранее в Петербурге нашли более тонны кокаина в грузе из Никарагуа.