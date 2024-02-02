В городах Словакии вновь прошли антиправительственные митинги

Более 60 тысяч человек в разных городах Словакии приняли участие в акциях протеста против планов правительства Роберта Фицо провести масштабную реформу уголовного законодательства, которая подразумевает смягчение наказаний за некоторые преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Об этом сообщает SME.

В публикации отмечается, что к 30 тыс. протестующих в Братиславе присоединились еще сотни и тысячи человек в 29 городах Словакии.

По данным издания, только в 19 из них на антиправительственные акции вышли более 60 тыс. человек.

26 января десятки тысяч протестующих в Словакии потребовали остановить уголовную реформу, которую проводит правительство премьер-министра Роберта Фицо.

В целом в СМИ отмечают, что с конца 2023 года в стране проводятся антиправительственные митинги, причиной которых стало решение кабмина упразднить управление специальной прокуратуры 6 декабря 2023 года. В решении кабмина указано, что эта прокуратура нарушала права граждан и злоупотребляла полномочиями.

Против упразднения прокуратуры также выступило посольство Соединенных Штатов и Европейская комиссия, а кроме того — президент Словакии Зузана Чапутова.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.