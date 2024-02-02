Размер текста
А
А
А

В городах Словакии вновь прошли антиправительственные митинги

SME: 60 тыс. человек поучаствовали в антиправительственных митингах в Словакии

close
100%
Radovan Stoklasa/Reuters

Более 60 тысяч человек в разных городах Словакии приняли участие в акциях протеста против планов правительства Роберта Фицо провести масштабную реформу уголовного законодательства, которая подразумевает смягчение наказаний за некоторые преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Об этом сообщает SME.

В публикации отмечается, что к 30 тыс. протестующих в Братиславе присоединились еще сотни и тысячи человек в 29 городах Словакии.

По данным издания, только в 19 из них на антиправительственные акции вышли более 60 тыс. человек.

26 января десятки тысяч протестующих в Словакии потребовали остановить уголовную реформу, которую проводит правительство премьер-министра Роберта Фицо. 

В целом в СМИ отмечают, что с конца 2023 года в стране проводятся антиправительственные митинги, причиной которых стало решение кабмина упразднить управление специальной прокуратуры 6 декабря 2023 года. В решении кабмина указано, что эта прокуратура нарушала права граждан и злоупотребляла полномочиями.

Против упразднения прокуратуры также выступило посольство Соединенных Штатов и Европейская комиссия, а кроме того — президент Словакии Зузана Чапутова.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами