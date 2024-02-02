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Россиянам предложили вывешивать флаг РФ над вузами

В Госдуме предложили разместить флаг России на зданиях вузов и детских садов

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Shutterstock

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий все образовательные учреждения в России с нового учебного года вывешивать на своих сооружениях государственный флаг страны. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно проекту, флаг России должен будет развеваться на зданиях всех образовательных организаций, включая колледжи и вузы. На текущий момент постоянное базирование госфлага предусмотрено лишь на зданиях общеобразовательных организаций -— школ, лицеев и гимназий.

По мнению одного из авторов инициативы, председателя комитета ГД по просвещению Ольги Казаковой, российский флаг должен вывешиваться в обязательном порядке в каждой образовательной организации.

«В законе «Об образовании» мы закрепили, что основной принцип образования - это единство обучения и воспитания», — заключила Казакова, которая является

Нововведение может вступить в законную силу с 1 сентября 2024 года.

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