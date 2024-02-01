Израиль не подтвердил сообщения о новой сделке с ХАМАС

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказал РБК, что Катар не уведомлял Израиль о возможной сделке по прекращению огня в секторе Газа, и у властей нет информации на этот счет.

«Несмотря на появившиеся ранее сообщения, на данный момент Израиль не получил от Катара никаких официальных сообщений по поводу намечающейся сделки по прекращению огня в Газе», — сказал он, добавив, что при поступление таких данных, они будут обсуждаться военно-политическим кабинетом

До этого представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари телеканалу Al Jazeera заявил, что Израиль дал согласие на предложение посредников по прекращению огня на территории сектора Газа, которое выдвигал ХАМАС, от радикальной группировки также получена положительная реакция.

Директор разведывательной службы Израиля «Моссад» Давид Барнеа представил проект потенциального соглашения с палестинским движением ХАМАС по временному прекращению боевых действий и обмену заложниками.

Ранее Нетаньяху предупредил, что не будет освобождать заложников в Газе любой ценой.