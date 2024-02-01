Израиль согласился на прекращение огня с ХАМАС

Израиль дал согласие на предложение посредников по прекращению огня на территории сектора Газа, которое выдвигал ХАМАС, от радикальной группировки также получена положительная реакция. Об этом заявил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари телеканалу Al Jazeera.

«Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и мы получили первоначальную положительную реакцию на него от ХАМАС», — заявил Маджид аль-Ансари.

Ранее директор разведывательной службы Израиля «Моссад» Давид Барнеа представил проект потенциального соглашения с палестинским движением ХАМАС по временному прекращению боевых действий и обмену заложниками.

Отмечается, что сделка может пройти в несколько этапов. На первом этапе могут быть освобождены 35 израильских женщин в обмен на прекращение боевых действий сроком на 35 дней. Подчеркивается, что соглашение могут продлить еще на одну неделю в целях переговоров о втором этапе. Тогда, как предполагается, будут освобождены члены гражданской обороны, молодые мужчины и солдаты Армии обороны Израиля.

До этого сообщалось, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС согласились на поэтапное освобождение палестинцев — без требования выпустить на свободу лиц, приговоренных к длительным срокам заключения.

Ранее Нетаньяху предупредил, что не будет освобождать заложников в Газе любой ценой.