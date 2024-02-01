Нетаньяху предупредил, что не будет освобождать заложников в Газе любой ценой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что соглашение с радикальной группировкой ХАМАС, которое обеспечит освобождение удерживаемых заложников, не будет заключено любой ценой. Его слова приводит Sky News.

«Мы работаем над созданием дополнительных условий для освобождения наших заложников, но я подчеркиваю: не любой ценой», — подчеркнул Нетаньяху.

Он заявил, что существуют красные линии в этом вопросе. Израиль не прекратит военные действия, не выведет армию с территории палестинского анклава и не освободит тысячи «террористов ХАМАС», находящихся в еврейских тюрьмах.

До этого телеканал Al Hadath сообщил, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС согласились на поэтапное освобождение палестинцев — без требования выпустить на свободу лиц, приговоренных к длительным срокам заключения.

Сделка была достигнута на недавней встрече в Париже. Однако, по словам источников канала, полное одобрение договоренностей от ХАМАС пока не прозвучало.

Кроме того, потенциальная сделка по обмену пленными включает освобождение 35 израильтян, уведенных в сектор Газа 7 октября, включая женщин, раненых и пожилых людей, в обмен на перемирие продолжительностью 35 дней, а также освобождение палестинских заключенных.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не будет выводить армию из Газы.