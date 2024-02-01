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Италия сыграла ключевую роль при согласовании помощи Украине в €50 млрд от ЕС

Il Giornale: Мелони убедила Орбана согласовать помощь Украине от ЕС

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Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сыграла ключевую роль в достижении компромисса в одобрении долгосрочной программы помощи со стороны Европейского союза (ЕС) Украине на сумму €50 млрд. Об этом пишет газета il Giornale со ссылкой на источники.

По данным газеты, Мелони была «первым человеком, участвовавшим в посредничестве», которое помогло добиться принятия решения, одобренного всеми членами ЕС.

«Джорджия Мелони начала свою дипломатическую работу несколько месяцев назад с переговоров и встреч, в которых также участвовали министры и шерпы, и активизировала ее, начиная с Европейского совета в декабре», — пишет издание со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Как следует из материала, премьер Италии провела несколько раундов переговоров с венгерским коллегой Виктором Орбаном, который блокировал выделение средств Киеву из бюджета ЕС.

До этого Bloomberg писал, что Джорджа Мелони пытается убедить своего венгерского коллегу Виктора Орбана изменить позицию по Украине, а также наладить отношения с Владимиром Зеленским.

Мелони предлагала партии Орбана «Фидес» войти в объединение «Европейских консерваторов и реформистов» (ECR) перед предстоящими выборами в Европарламент, где, как ожидается, правые силы добьются успеха. Для этого премьеру Венгрии необходимо изменить подход по Украине в ЕС, отмечается в материале.

Ранее премьер Италии назвала путь к переговорам России и Украины.

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