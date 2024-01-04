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Премьер Италии назвала путь к переговорам России и Украины

Джорджа Мелони считает путем к переговорам по Украине равновесие в бою

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Yara Nardi/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года заявила, что путь к мирному урегулированию российско-украинского конфликта — сохранение равновесия на поле боя. Об этом сообщает РИА Новости.

Мелони отметила, что нужно продолжать отправлять оружие Украине, несмотря на тех, кто говорит об эскалации конфликта.

«Единственную возможность … для прихода к какому-либо столу переговоров или дипломатическому решению дает сохранение баланса между силами на поле», — отметила премьер-министр Италии.

До этого американский журнал The National Interest писал, что российские войска стремятся разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью атак превосходящими силами.

Российские войска также наращивают запасы оружия для более тяжелых боестолкновений в 2024 году. В связи с этим Украина нуждается в дополнительной помощи от западных союзников.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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