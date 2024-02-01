Зеленский отреагировал на выделение ЕС €50 млрд Украине

Глава Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение Евросоюза согласиться выделить дополнительный пакет помощи Киеву в размере €50 млрд. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он написал, что выделение средств не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию.

Он подчеркнул важность факта, что решение было принято всеми 27 странами Европейского союза. По его словам, это доказывает «мощное единство Европы».

«Продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит нашу долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию», — написал Зеленский.

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет.

До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия не стала блокировать рост поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира, хоть и отказалась сама предоставлять средства на поддержку Киева. При этом он отметил, что Будапешт не будет присоединяться к этим поставкам.

Ранее на Украине назвали дату получения первого транша помощи от Евросоюза.