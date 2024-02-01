Генсек НАТО назвал Украину выгодной сделкой для США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Украину «выгодной сделкой» для США, поскольку большая часть денежных средств, которые Вашингтон инвестирует Киеву, остается в Соединенных Штатах для покупки техники, которая затем отправляется на Украину. Об этом Столтенберг сообщил в интервью изданию Washington Examiner.

«Украина - это выгодная сделка для Соединенных Штатов… И большая часть денег, которые Соединенные Штаты предоставляют Украине, фактически инвестируется здесь, в США, — для покупки американского оборудования, которое мы отправляем в Украину. Так что это дает нам всем большую безопасность и делает оборонную промышленность США сильнее», — заявил генсек.

Он отметил, что оборонные контракты США от союзников стали важным фактором с точки зрения экономики и безопасности. «Это в интересах безопасности (США – прим. ред.), это в экономических интересах — это хорошо для Соединенных Штатов», — подытожил Столтенберг.

До этого Столтенберг сообщил, что Соединенные Штаты не выйдут из Организации Североатлантического договора (НАТО) даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США.

Ранее Столтенберга номинировали на Нобелевскую премию мира.