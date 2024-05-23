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Следствие попросило отправить генерала Попова под домашний арест

СК: следствие ходатайствовало о переводе генерала Попова под домашний арест

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Пресс-служба Минобороны РФ

Следствие ходатайствовало о переводе бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майора Ивана Попова под домашний арест. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Главное военное следственное управление СК России ходатайствует об изменении меры пресечения бывшему командующему 58-й общевойсковой армией Ивану Попову», — сказала Петренко.

По ее словам, такое решение «принято следствием с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».

21 мая появилась информация о том, что Попов арестован по делу о мошенничестве. Вместе с ним в деле фигурируют еще несколько человек, среди них — некий предприниматель из Краснодарского края, который якобы помогал генерал-майору незаконно реализовывать металлоизделия, которые предназначались для строительства укреплений на Запорожском направлении.

Адвокат Попова заявил, что его подзащитный «ни в чем не виноват».

Сослуживцы генерала говорят, что он пребывает в подавленном состоянии.

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