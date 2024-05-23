Турция намерена добиться упрощения визового режима с ЕС

Турция стремится активизировать переговоры с Евросоюзом относительно упрощения визового режима для своих граждан. Об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан, пишет ТАСС.

«Это важный механизм, и он должен реализовываться далее. Мы с Оливером Вархели (еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства. — прим. ред.) обсуждали это, есть принципиальное согласие, но нужно действовать более предметно», — сказал министр.

Особенно актуально упрощение визового режима для представителей бизнеса и студентов, отметил Фидан. По его словам, Турции осталось решить порядка пяти остающихся вопросов по визовой теме.

До этого сообщалось о скором подорожании шенгенских виз. С 11 июня стоимость «шенгена» вырастет до €90 для взрослых и €45 для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Увеличение сбора связано с высокой инфляцией в регионе. В последний раз ЕС повышал визовые сборы зимой 2020 года.

Ранее стало известно, какие страны выдали больше всего «шенгена» россиянам в 2023 году.