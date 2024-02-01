Генсека НАТО Столтенберга номинировали на Нобелевскую премию мира

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает издание Verdens Gang (VG).

Отмечается, что кандидатуру Столтенберга выдвинул бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа.

«Никто за последний год не сделал больше для мира и демократии в Европе и мире, чем Йенс Столтенберг», — сказал Раджа.

До этого стало известно, что бывший президент США был выдвинут на получение Нобелевской премии мира. Инициатором выдвижения Трампа на Нобелевскую премию стала член конгресса от штата Нью-Йорк республиканка Клодия Тенни. Она считает, что основанием для получения Трампом такой награды является содействие подписанию «Авраамовых соглашений», которые послужили основой для нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств. По словам Тенни, экс-президент США приложил на этом направлении беспрецедентные усилия, которые до сих пор не получили должного признания со стороны Нобелевского комитета.

Fox News напомнил, что Трампа уже несколько раз номинировали на Нобелевскую премию мира за его участие в подписании «Авраамовых соглашений». Но бывшему президенту получить ее так и не удалось.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.