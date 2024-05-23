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Фрегат «Адмирал Горшков» защитил корабли СФ от «нападения» условного противника

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учения по ПВО в Атлантике

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Министерство обороны РФ

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учения по противовоздушной обороне (ПВО) в Атлантическом океане. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Северного флота.

Как заявили в пресс-службе, фрегат «защитил» отряд кораблей Северного флота от средств воздушного нападения условного противника — авиации и противокорабельных ракет. Маневры были проведены с помощью компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением зенитно-огневыми средствами «Адмирала Горшкова» воздушных целей.

В Северном флоте уточнили, что три цели подлетали к кораблям с разных направлений и различных высот. Зенитный ракетный комплекс «Полимент — Редут», универсальная корабельная артиллерийская установка А192М и зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Палаш» условно отработали по этим целям.

Как отметили в пресс-службе, расчет командного пункта ПВО выполнил ряд контрольных нормативов, личный состав боевых постов обнаружения, радиоэлектронного и зенитно-огневого поражения осуществил выдачу и прием целеуказания, а также отработал алгоритм использования оружия самообороны корабля.

17 мая стало известно, что отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» вышел в дальний поход.

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