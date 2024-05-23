На Украине расширят практику привлечения осужденных к работам

Верховная рада Украины приняла в двух чтениях два законопроекта о расширении сфер привлечения осужденных к работам. Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

Согласно законопроекту, верхний предел рабочего времени для общественных работ будет увеличен до восьми часов. Особо отмечается увеличение возможностей для привлечения осужденных к труду в строительной сфере.

Заключенные, отбывающие наказание в местах лишения свободы, смогут работать по гражданско-правовым договорам. Четверть их заработной платы будут получать исправительные заведения. Использующие труд заключенных предприятия обяжут платить единый социальный налог 10%.

Законопроекты поддержали 255 депутатов.

Также на заседании Рады был принят законопроект об улучшении условий содержания заключенных в соответствии с требованиями Конвенции о защите прав человека. Поводом для его принятия стало решение ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека) по делу «Сукачев против Украины».

До этого на Украине начали досрочно освобождать заключенных для мобилизации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ряды ВСУ.