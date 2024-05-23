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Назван самый интересный клуб КХЛ

Тренер Плющев: «Металлург» — наиболее любопытная команда КХЛ

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Хоккейный клуб «Металлург» Магнитогорск/VK

Бывший главный тренер взрослой и молодежной сборных России Владимир Плющев назвал действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» самым интересным клубом Континентальной хоккейной лиги.

«Если все же выбирать какую-то наиболее любопытную команду перед будущим сезоном, то я бы сказал, что точно будет интересно посмотреть на «Металлург». Посмотрим, к чему приведут процессы, которые сейчас происходят в «Магнитке», — цитирует Плющева Legalbet.

Специалист отметил, что в межсезонье сложно выделить один клуб, который привлекает наибольшее внимание, а вся активность связана с трансферами – состоявшимися и возможными. Плющев отметил, что грамотные клубы отличает стабильность, подразумевающая под собой как постоянство результата, так и постоянство состава.

Новый сезон КХЛ стартует традиционным матчем между финалистами прошлого сезона. 3 сентября «Металлург» в Магнитогорске примет ярославский «Локомотив», который обыграл в финале в серии до четырех побед со счетом 4-0 по матчам.

Ранее НХЛ снова запретила привозить Кубок Стэнли в Россию.

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