Политолог назвал победой России решение суда ООН

Отказ суда Организации объединенных наций (ООН) признать Россию агрессором можно назвать торжеством здравого смысла и победой Москвы. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил политолог Владимир Скачко. Обвинения Киева, по его мнению, были смехотворными, поэтому инстанция вынесла решение не в пользу украинского лидера Владимира Зеленского.

«Так, например, Москве вменяли дискриминацию крымских татар и украинцев в Крыму. Но мы видим, что на полуострове у украинского языка даже есть статус официального, люди могут свободно его изучать. В то же время офис Зеленского запрещает все русское. Поэтому даже в условиях тотальной ненависти к нашей стране на Западе суд не решился идти против правды и выносить приговор Москве», — отметил Скачко.

При этом он добавил, что извинений за многолетние обвинения России ждать не стоит ни от Запада, ни от Украины. По его словам, они «утрутся» и продолжат настаивать на своем.

В начале 2017 года Украина подала иск в отношении Российской Федерации в Международный суд ООН, потребовав признать российские действия в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

31 января стало известно, что Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к РФ.

Как заявила председатель суда Джоан Донохью, Россия нарушила лишь одно положение конвенции — пункт 1 статьи 9. В ней идет речь о принятии мер для расследования действий лиц, которые могли совершить преступления на Украине.

Ранее общественник заявил об «истерике» на Украине после решения суда ООН.