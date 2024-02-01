Глава ФБР предрек «хаос» в США из-за Китая

Директор ФБР Кристофер Рэй предупредил американских законодателей, что китайские хакеры готовятся «сеять хаос и причинять реальный вред» гражданам США. Об этом Рэй заявил в палате представителей США, его слова приводит телеканал Fox News.

«Слишком мало общественного внимания уделяется тому факту, что хакеры КНР нацелены на нашу критически важную инфраструктуру – наши водоочистные сооружения, нашу электрическую сеть, наши нефте- и газопроводы, наши транспортные системы. И риск то, что представляет собой каждый американец, требует нашего внимания сейчас», — подчеркнул Рэй.

По его мнению, китайские хакеры нацелены на американскую инфраструктуру, «готовясь посеять хаос и нанести реальный вред» США.

Рэй также предупредил палату представителей, что экономическая безопасность США находится под угрозой из-за китайских хакеров.

При этом до этого советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США и Китай реанимировали ряд механизмов взаимодействия по линии военных ведомств на оперативном уровне.

Ранее в США усмотрели поддержку РФ со стороны «китайских компаний».