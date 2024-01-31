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В США усмотрели поддержку РФ со стороны «китайских компаний»

Белый дом: США усматривают поддержку РФ со стороны «китайских компаний»

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Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Американские власти не видят оказания летальной военной помощи РФ со стороны Китая, но усматривают поддержку от «китайских компаний». С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передал ТАСС.

«<…> мы видели оказание поддержки [РФ] со стороны китайских компаний, помогающих России восстановить свой оборонно-промышленный комплекс», — уточнил советник американского лидера на семинаре Совета по международным отношениям.

По его словам, Вашингтон готов принять меры «в ответ на такого рода деятельность».

До этого Салливан отметил, что администрация США продолжит вводить технологические ограничения против КНР для защиты своей нацбезопасности. Он также отметил, что лидеры США и Китая поговорят по телефону «в относительно скором времени». Салливан добавил, что Вашингтон уже ввел против Пекина «серию выверенных мер», цель которых — предотвратить использование технологий для подрыва безопасности.

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