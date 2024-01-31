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Гаврилов пообещал ответ на наращивание поставок западного оружия Украине

Глава делегации в Вене Гаврилов: Россия ответит на наращивание поставок Украине

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Глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва ответит на наращивание поставок оружия Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Гаврилов утверждает, что Евросоюз делал все для эскалации российско-украинского конфликта. Он считает, что РФ не оставит без ответа ведение «войны по доверенности».

По его мнению, Запад незаконно согласовывал использование доходов от замороженных российских активов.

До этого на Украине сообщили, что в страну прибыли новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex, которые были поставлены Германией.

Ранее Германия отправила Вооруженным силам Украины (ВСУ) очередной пакет военной помощи, включающий в себя боеприпасы для немецких танков Leopard и бронемашины Marder. В публикации отмечается, что в новый пакет поставок украинской стороне вошли 10 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запчастями. Также ВСУ отправят боеприпасы для танков Leopard 2A6, систему противовоздушной обороны (ПВО) Skynex, радиолокационные станции (РЛС) воздушного наблюдения TRML-4D, боеприпасы для ПВО IRIS-T SLM, грузовики Zetros, а также два танка для разминирования Wisent.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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