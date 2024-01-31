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В Евросоюзе обеспокоены усилением влияния России в Африке

Боррель заявил, что Европа обеспокоена усилением позиций России в странах Африки

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Anushree Fadnavis/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе обеспокоены растущим влиянием России на страны Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Борреля, беспокойство вызывает выход Мали, Нигера и Буркина-Фасо из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) вместе с укреплением позиций России в регионе.

Чиновник отметил, что усиление влияния России позволит создать новую геополитическую конфигурацию в регионе.

«Эти три государства с военными диктатурами решили покинуть региональную организацию ЭКОВАС для создания другой группы [стран]. Я полагаю, что она в большей степени будет завязана на Мали — самом сильном государстве из них», — пояснил Боррель.

До этого Боррель говорил, что Европейский союз сделает выводы из-за решения Нигера разорвать военное союзничество с ЕС.

Миссия ЕС в Нигере была запущена в 2012 году для «борьбы с боевиками и другими угрозами».

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.

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