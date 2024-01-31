США направят $12 млн для ускорения вступления Албании в Евросоюз

Агентство США по международному развитию (USAID) направит $12 млн на программу для ускорения вступления Албании в Евросоюз. Ради этой цели планируется повышать конкурентоспособность и интеграцию экономики страны в европейский рынок, передает RT со ссылкой на соответствующий документ.

В агентстве планируют привести законодательство Албании в соответствие с нормами ЕС за счет сотрудничества с правительством страны и частным сектором и создания «поддержки производственно-сбытовой цепочки». Отмечается, что так Албания сможет достичь Копенгагенских экономических критериев для вступления в ЕС. Среди этих критериев — рыночная экономика и способность справляться с конкурентным давлением в рамках ЕС.

Однако европейским фермерам интеграция Албании в рынок ЕС грозит новыми проблемами, считает политолог Александр Дудчак. По его мнению, как рынок сбыта Албания не подходит, а принимать на своей территории беспошлинные товары этой страны проблематично.

«Поэтому принятие Албании [в европейский рынок] в минус для ЕС, да и самой Албании — это вряд ли будет большим подспорьем», — считает Дудчак.

Напомним, также сообщалось, что Госдеп намерен запустить программу повышения квалификации албанских журналистов по американским и западным профессиональным нормам и этике. По мнению политологов, подобными программами США надеются вернуть свое влияние на Западных Балканах.

На днях также стало известно о планах USAID развивать информационную и коммуникационную сферы в Эфиопии — для этих целей агентство ищет там сотрудника.

Ранее в Абхазии регионального руководителя USAID объявили персоной нон грата на Кавказе.