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Мишустин назвал средний уровень достижения задач по нацпроектам

Мишустин: средний уровень достижения текущих задач по нацпроектам близок к 100%

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100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что средний уровень достижения текущих задач в реализации национальных проектов близок к 100%. Его слова приводит РИА Новости.

«Все, что запланировано — выполняется. Средний уровень достижения текущих задач близок к 100%», — заявил он.

По его словам, «есть весомые результаты во всех сферах, которые охватывают эти проекты».

26 января сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству, Минпросвещению, Минобрнауки и «Роскосмосу» включить создание и запуск малых космических аппаратов (КА) в разрабатываемый национальный проект по космическим сервисам.

20 января стало известно, что правительство Российской Федерации начало работу над новым национальным проектом «Транспорт». Об этом заявили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. До этого министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что новый национальный проект «Транспорт» рассчитан до 2030 года.

Ранее Путин заявил, что властям предстоит запустить обновленные нацпроекты.

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