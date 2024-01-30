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В ЕС пока не смогли договориться о финансировании ВСУ

РИА Новости: страны ЕС пока не договорились насчет финансирования Украины

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РИА Новости

Страны Европейского союза пока не договорились насчет финансирования Украины в размере €50 млрд на несколько лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

«Мы по-прежнему пытаемся найти решение, по общему предложению, у нас есть поддержка 26 стран, но сохраняется возражение одной страны. В последние недели мы проводили ежедневно переговоры с венгерской делегацией… Но мы пока не достигли решения», — указано в сообщении.

1 февраля в Брюсселе должен произойти очередной саммит Евросоюза, на котором будет обсуждаться в том числе вопрос финансирования Украины.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна готова поддержать решение Евросоюза о выделении средств на помощь Украине, но только если сумму разобьют на несколько лет и будут утверждать каждый год.

Он добавил, что Венгрия по-прежнему не согласна с тем, что Киеву стоит выделить €50 млрд, и назвал эту сумму огромной.

Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза объявят о необходимости ускорить поставки снарядов Украине.

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