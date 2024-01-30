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В МИД РФ заявили, что бюро ОБСЕ нечего делать на выборах президента в России

МИД: бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека дискредитировано

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Александр Гальперин/РИА Новости

Отсутствие представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на выборах президента России не повлияет на качество международного наблюдения. Об этом заявили в МИД РФ, пишет ТАСС.

В ведомстве добавили, что БДИПЧ дискредитировано, поэтому его наблюдателям нечего делать на выборах в России в марте.

До этого Совфед отправил приглашения иностранным наблюдателям на выборы президента РФ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что они заинтересованы в том, чтобы для наблюдения за выборами в Россию приехали и зарубежные парламентарии, и иностранные эксперты.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала провести кампанию по выборам так, чтобы комар носа не подточил.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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