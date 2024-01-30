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Осужденного на 25 лет Кара-Мурзу перевели в ЕПКТ

Владимира Кара-Мурзу* поместили в ЕПКТ как злостного нарушителя на четыре месяца

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Политика Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) перевели в ЕПКТ (единое помещение камерного типа) ИК-7 в Омске как «злостного нарушителя» на четыре месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском» со ссылкой на адвоката политика Марию Эйсмонт.

«В пятницу меня без всякого предупреждения вызвали на «комиссию» за очередное «злостное нарушение», когда я не встал по команде «Подъем», которую мне не включили, постановили перевести в ЕПКТ. «Чтобы жизнь медом не казалась»», — написал политик в письме Эйсмонт.

Кара-Мурза отбывает наказание в омской ИК-7 за «фейки», «государственную измену» и участие в работе «нежелательной организации». Суд приговорил его к 25 годам заключения в колонии строгого режима.

До этого власти Австралии ввели санкции в отношении 13 граждан России, связав их с делом оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы. Австралия также ввела финансовые санкции и запреты на поездки в отношении десяти россиян, в том числе заместителя министра РФ.

Ранее Евросоюз решительно осудил приговор Кара-Мурзе, назвав его «возмутительно суровым».

*  признан в РФ иностранным агентом
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