Лавров заявил, что Запад не хочет замечать расползания оружия с Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада не хотят замечать поставок оружия, передаваемого на Украину, по различным горячим точкам на планете. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еще один аспект, который не очень сильно Запад хочет замечать, это расползание оружия, которое поставляется на Украину», — заявил российский министр.

По его словам, оно распределяется «по различным горячим точкам, где используется в том числе экстремистами и террористами».

Он отметил, что поставляемое Украине оружие было обнаружено не только на Ближнем Востоке, но также нелегальные партии были выявлены в скандинавских странах.

Также Лавров заявил, что западные государства склоняют некоторые страны к поставкам на Украину российских вооружений без согласия Москвы.

До этого российский министр иностранных дел в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил о деструктивных действиях стран Запада в отношении российского государства.

Ранее Лавров заявил, что РФ выясняет, оружием какой страны сбили Ил-76 над Белгородской областью.