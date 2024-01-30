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Байден надеется привлечь Тейлор Свифт к предвыборной кампании

Fox News: Байден надеется привлечь Тейлор Свифт к своей предвыборной кампании

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Jonathan Ernst/Reuters

Помощники президента США Джо Байдена надеются на поддержку певицы Тейлор Свифт на предстоящих президентских выборах, поскольку ее призыв к сбору средств может иметь большое значение для кампании по переизбранию. Об этом пишет Fox News.

«Призывы мисс Свифт к сбору средств могут стоить мистеру Байдену миллионы долларов», — говорится в тексте отчета, который цитирует телеканал.

Как пишет Fox, певица уже поддерживала Байдена в 2020 году, однако официально не высказывалась о предвыборной гонке 2024 года. В то же время отмечается, что довольно очевидно, кого Свифт поддержит, «учитывая ее яростную критику бывшего президента Трампа».

До этого представитель Пентагона Сабрина Сингх опровергла предположение о том, что певица Тейлор Свифт работает на министерство обороны США.

«Что касается этой конспирологической теории, то мы собираемся избавиться от нее (в оригинале — «we are going to shake it off»)», — сказала Сингх, тем самым сделав отсылку к песне Свифт «Shake It Off».

Ранее в США предрекли самую долгую и дорогостоящую президентскую гонку в истории страны.

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