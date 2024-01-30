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Большинство опрошенных граждан США поддержало меры Техаса по защите от мигрантов

Большинство опрошенных американцев одобрило меры Техаса против мигрантов

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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Большинство граждан США выражает поддержку возведению барьеров на границе штата Техас и Мексики, которые должны защитить американскую территорию от наплыва мигрантов. Это явствует из результатов последнего социологического опроса, которые опубликовала исследовательская организация Rasmussen Reports.

Согласно опросу, 69% респондентов поддержали действия властей штата Техас по борьбе с мигрантами. Не согласны с ними лишь 27% опрошенных.

Исследование проводилось 23-25 января, в нем приняли участие 940 граждан США, которые будут голосовать на выборах президента страны в 2024 году. Статистическая погрешность результатов проведенного опроса составляет три процентных пункта.

Ранее бывшая специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) Колин Роули заявила, что разногласия между правительством США и властями отдельных штатов относительно охраны южной границы страны могут перерасти в конституционный кризис.

До этого сообщалось, что генеральные прокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в защиту права Техаса самостоятельно контролировать свой участок границы с Мексикой.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.

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