Путина зарегистрировали кандидатом на президентских выборах

Центризбирком России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты РФ на предстоящих выборах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, решение о регистрации Путина комиссия приняла единогласно.

Владимир Путин — четвертый зарегистрированный кандидат в президенты. До него одобрение Центризбиркома получили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (кандидат от «Новых людей»), а также член партии КПРФ Николай Харитонов.

Путин идет на выборы самовыдвиженцем. Сообщалось, что в его поддержку собрали в 10 раз больше подписей, чем необходимо.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее Совфед отправил приглашения иностранным наблюдателям на выборы президента РФ.